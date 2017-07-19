يرى مدير جهاز الكرة بالنصر السعودي، طلال النجار، أن المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم في مصر تمثل فرصة جيدة للاستعداد لموسم مزدحم بالمنافسات، كما تمثل اختباراً لقدرات الفريق أمام منافسين أقوياء لهم مكانتهم الكبيرة.
وخاض النصر معسكراً في تركيا استعداداً للبطولة وكافة منافسات الموسم المقبل.
وتستضيف مصر البطولة العربية في القاهرة والإسكندرية من السبت المقبل حتى 5 أغسطس . ويشارك النصر ضمن المجموعة الثانية التي تستضيفها الإسكندرية إلى جانب الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني.
وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثلاث إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني إلى نصف النهائي.
وقال النجار: “البطولة العربية مهمة لنا خاصة أننا سنواجه منافسين أقوياء مثل الزمالك بجماهيريته الكبيرة، والعهد بطل الدوري اللبناني، والفتح أحد أندية المغرب البارزة”.
وعن المنافسة على التأهل إلى الدور نصف النهائي، قال النجار: “كل فرق المجموعة قوية، لكن يظل الزمالك بجماهيره مرشحاً قوياً رغم معاناته محلياً مؤخراً”.
تدعيم الصفوف
ودعم النصر صفوفه بالعديد من اللاعبين بينهم الليبيري وليام جيبور من الوداد البيضاوي المغربي، والبرازيلي ليوناردو رودريغيز بيريرا المنضم لموسم واحد على سبيل الإعارة من الجزيرة بطل الإمارات، والمدافع المغربي سعد لكرو القادم من الدفاع الحسني الجديدي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة أيضاً.
وعن هدف الفريق من التعاقد مع لاعبين بنظام الإعارة قال النجار: “دعمنا الفريق بعدد من اللاعبين الأجانب البارزين للاستعداد لخوض الاستحقاقات المقبلة.. سياسة النادي تعتمد على التعاقد مع اللاعب الأجنبي الذي يحتاجه المدرب عن طريق اللجوء لنظام الإعارة لتخفيف الأعباء المالية على النادي وحفظ حقوقه”.
وقد يستعين النصر بكافة لاعبيه الأجانب في مباراة واحدة، بعدما قال نادي الوحدة الإماراتي إن الاتحاد العربي للعبة استجاب لمطالب الأندية بإشراك 4 لاعبين أجانب في الملعب بدلاً من 3 خلال مباريات البطولة.وفق “أخبار 24”.
معسكر تركيا
واختتم النصر، ثالث الدوري السعودي الموسم الماضي، استعداداته خلال معسكره في تركيا الذي انتهى أمس الثلاثاء بالفوز على غازي عنتاب سبور 2-1 ودياً قبل الوصول للإسكندرية في وقت لاحق اليوم لبدء منافسات البطولة بمواجهة العهد الأحد المقبل في إستاد برج العرب.
وأشار النجار إلى أن “معسكر تركيا لم يكن هدفه فقط الاستعداد للبطولة العربية بل للبطولات المقبلة التي تبدأ بخوض الدوري المحلي الذي ينطلق عقب نهاية البطولة بعدة أيام وكذلك الاستعداد للمنافسة على كافة الألقاب والتأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل”.
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