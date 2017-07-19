عممت مصلحة الجمارك على جميع منسوبيها في المنافذ السعودية بمنع دخول النظارات المزودة بكاميرات تصوير فيديو، وتُعرف باسم نظارات “سناب شات”.
وجاء في تعميم عاجل من الجمارك، وفقًا لـ “الوطن” عدم فسح النظارات المزودة بكاميرات، والمستخدمة في تطبيقات التواصل الاجتماعي أو غيرها، استنادا على برقية سابقة بذلك لولي العهد، وزير الداخلية، صادرة عام 1430م.
والنظارة التي وردت في التعميم مزودة بكاميرا ويستخدمها مرتادو تطبيق “سناب شات”، لتصوير المقاطع، وتشبه كاميرات التجسس الممنوع استيرادها سابقا، وتتخذ أشكال ساعات يدوية، وأقلام، ونظارات شمسية، وأدوات كهربائية، وعلّاقات ملابس، وميداليات، وولاعات سجائر، وغيرها.
وتمكن النظارة مستخدمها من تسجيل لقطات فيديو يتم حفظها في الذاكرة، وبها عدسة 115 درجة، وتسجل مقاطع فيديو حتى 30 ثانية، ويبلغ سعرها حوالي 488 ريالًا.
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