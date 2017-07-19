وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، كلاً من إدارة المشاريع وإدارة الخدمات الاجتماعية ووحدة ذوي الاحتياجات الخاصة، بعمل مزلقانات حديثة حول الدرج بالحرمين الشريفين، تهدف لإلغاء العتبات بتنفيذ مرتفع ممتد في الأرض للتسهيل على المارة.
وأوضحت الرئاسة في بيان لها اليوم (الأربعاء) أن هذا التوجيه جاء لتسهيل أمور مرتادي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزائرين والمصلين في دخولهم وخروجهم، لا سيما ذوي القدرات الخاصة.
وأضافت أن إدارة المشاريع في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قامت بإجراء الدراسات اللازمة في مداخل ومخارج الحرمين والبدء بالعمل ميدانياً على تنفيذ التوجيهات.وفق “أخبار 24”.
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