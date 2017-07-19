أصدرت وزارة التعليم اليوم (الأربعاء) تحذيراً للمعلمين والمعلمات من التعامل مع أشخاص يدّعون قدرتهم على تحقيق رغباتهم في حركة النقل الخارجي السنوية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، في تصريح له، إن الوزارة تحذر مجدداً من التورط في التعامل مع من يدّعون قدرتهم على تحقيق النقل الخارجي أو الداخلي للمعلمات مقابل مبالغ مالية.
وأضاف العصيمي أن الوزارة تؤكد أن هذا جرم يعاقب عليه النظام للطرفين، ولا سيما بعد رصد حالات تم خداعها ولم يتم نقلها.وفق “أخبار 24”.
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