ذكرت مصادر أن المطلوب الأمني على قائمة الـ23 محمد عيسى اللباد، سلّم نفسه صباح اليوم الأربعاء للأجهزة الأمنية.
وأوضحت المصادر أن اللباد بادر بتسليم نفسه بعد 5 سنوات قضاها هارباً من الملاحقات الأمنية، مشيرة إلى أن عملية التسليم تمت بالتنسيق والتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية ومع وجهاء بلدة العوامية بالقطيف.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في صفر عام 1433 قائمة بأسماء 23 مطلوباً في القطيف، بعدما تورطوا في أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، ومنها إثارة الشغب والتجمعات وإتلاف الممتلكات العامة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، وتنفيذ أجندات خارجية ضد المملكة.
وقد تقلصت أعداد المطلوبين في القائمة بعد القبض على بعضهم ومبادرة آخرين بتسليم أنفسهم وإطلاق سراحهم بعد ذلك، ومقتل آخرين في مواجهات مع رجال الأمن.وفق “أخبار 24”.
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