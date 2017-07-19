حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب اليابان، التي ستقام ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وأوضح الاتحاد أن المباراة ستقام في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية في تاريخها المحدد سابقاً يوم الثلاثاء 25 من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
جاء ذلك في خطاب بعثه الاتحاد الدولي صباح اليوم (الأربعاء) إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بتحديد الموعد الجديد وعدم توحيد المباريات بسبب حرارة الجو التي ستكون عليها مدينة جدة خلال شهر سبتمبر وصعوبة إقامتها في توقيت واحد مع باقي المباريات.
يُذكر أن الأخضر سيواجه منتخب الإمارات في الجولة المقبلة في الإمارات يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر أغسطس المقبل، ويحتل الأخضر المركز الثاني ضمن مجموعته برصيد 16 نقطة متعادلا مع ثالث الترتيب أستراليا فيما تتصدر اليابان ترتيب المجموعة بفارق نقطة واحدة.وفق “أخبار 24”.
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