دشن محافظ محافظة الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 1438هـ بالحديثي مول صباح اليوم الاربعاء الموافق 25/10/1438 .
وفور وصوله إلى مقر الحفل قام بإستقباله مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالخرج سعادة العقيد / ذعار بن سعود العتيبي وبعد هذا قام محافظ الخرج بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعارض وبدأ فعالياتها .
ثم تجول سعادة محافظ الخرج ومدراء الدوائر الحكومية في أجنحة المعرض التي قدمتها الدوائر الحكومية والمؤسسات الاهليه واستمع إلى شرح واف عما يتضمنه المعرض من العروض المرئية والمطويات والكتيبات التوعوية لأخطار المخدرات على الفرد والمجتمع ، هذا وقد شارك في المعرض كل من :
* معرض الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالخرج ” المنظمين و راعي الحفل”
* العيادات الشاملة التخصصية لقوئ الامن
* ادارة التربية والتعليم
* مكافحة المخدرات بقيادة المنطقه الوسطى بالخرج
* مستشفئ الصحة النفسية بالخرج
* عيادات طبيبك الصحي.
بعد ذلك بدا الحفل الخطابي من تقديم الأستاذ / فرحان العنزي مستهلا باول الفقرات بآيات من الذكر الحكيم تلاها الأستاذ عبدالعزيز الودعاني
وبعد هذا تم عرضا عرض مرئيا لانجازات المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة .
و قام محافظ الخرج و سعادة مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات سعادة العقيد / ذعار بن سعود العتيبي بتكريم المشاركين في المعرض التوعوي بأضرار المخدرات من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهليه والرعاة .
وفي الختام قدم مدير مكافحة مخدرات الخرج درع تكريمي لراعي الحفل محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي .. وقدم الشكر لكل من حضر هذه المناسبة من مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة متمنياً لهم وافر التوفيق والنجاح .
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