استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، اليوم الأربعاء، الأمراء والعلماء والوزراء والمسؤولين وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.
وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة القرآت الكريم، ثم قاموا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
حضر الاستقبال عددٌ من الأمراء منهم، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.وفق “أخبار 24”.
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