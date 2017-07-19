اختارت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، مرشح المملكة عائض القحطاني رئيساً جديداً للأبحاث، ليشغل ثاني أرفع منصب في المنظمة بعد الأمين العام.
وأوضحت مصادر، وفقا لـ”رويترز”، أن ثلاث دول أخرى أعضاء في المنظمة هي قطر والعراق وليبيا، تقدمت بمرشحين أيضاً لشغل هذا المنصب.
والدكتور القحطاني حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولورادو للتعدين، وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات المتقدمة في القيادة الدولية للبترول والغاز من المعهد العالي بجنيف، ودرجة الماجستير في اقتصاديات البترول والإدارة من المعهد الفرنسي للبترول، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولورادو للتعدين، ودرجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وعمل القحطاني في “أرامكو”، وتدرج في العديد من المناصب، حتى أصبح مسؤولاً عن توقعات الاقتصاد والطاقة على المستوى العالمي في الشركة، كما شغل منصب مستشار في وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، وهو عضو في وفد المملكة في “أوبك”.
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