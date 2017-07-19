نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اللائحة التنفيذية لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، داعية إلى المشاركة في استطلاع أطلقته لجمع الآراء والمقترحات حولها، عبر موقعها الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة أنها ستواصل استقبال المرئيات والتعليقات الخاصة باللائحة حتى يوم 19 أغسطس المقبل.
وأشارت إلى أن الاستطلاع سيوفر الفرصة الكافية أمام الجمهور وقطاع الأعمال للاطلاع على مقترحاتهم وآرائهم وتبادل الأفكار مع الهيئة قبل اعتماد اللائحة؛ المقرر تطبيقها في الأول من يناير من العام 2018.
ولفتت الهيئة إلى أن اللائحة التنفيذية تتضمن تفاصيل ونطاق تطبيق الضريبة “الإعفاءات، الضريبة بنسبة صفر بالمائة” على السلع والخدمات المشمولة في قطاعات محددة، وقواعد التسجيل، والمجموعة الضريبية، وتاريخ ومكان التوريد، والاستيراد والتصدير، ومعاملة السلع المستخدمة، وخصم ضريبة المدخلات، وعمليات الفحص وتقديم الاعتراض وغيرها من التفاصيل.وفق “أخبار 24”.
مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة
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