أسقط مجلس الشورى توصية تطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتبني مرئياتها بشأن تحديث شروط التقاعد المبكر، بعد اعتراض عدد من الأعضاء على التوصية.
وتم إسقاط التوصية خلال الجلسة التي عُقدت اليوم “الأربعاء” بعدما رأى أعضاء المجلس أنها تعطي التأمينات الاجتماعية الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر، بما يتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين.
كما ناقش المجلس التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية، ومنها جواز منح الموظف التميز مكافأة نقدية تحدد اللائحة التنفيذية للنظام شروط منحها.
وكانت التأمينات الاجتماعية قد اقترحت في تقرير رفعته لمجلس الشورى قبل 4 أشهر، تطبيق نسبة خصم في معاشات المتقاعدين مبكراً عن كل سنة تسبق بلوغ سن التقاعد أو إيجاد مصادر إضافية تعادل التكاليف التي يسببها التقاعد المبكر، وقد أيدها المجلس حينها إلا أن عددا من أعضائه اعترضوا على التوصية لاحقاً.وفق “أخبار 24”.
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