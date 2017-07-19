أعلنت وزارة الإسكان طرح 5500 شقة سكنية من مشروع الإسكان على طريق “الدمام – الرياض” للمواطنين المرشحين، وذلك بنظام البيع على الخريطة، من خلال جهات التمويل حسب آلية الدعم السكني المتبع من قِبل الوزارة.
وأكد مسؤول بالوزارة، وفقا لـ”الاقتصادية” أن الإقبال من قِبل المواطنين على هذه الوحدات السكنية بلغ 10% خلال يومين من الطرح، متوقعاً الانتهاء من تغطية الوحدات المطروحة خلال عشرة أيام فقط.
وأشار إلى أن المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 10 ملايين متر مربع سينفذ على مراحل عدة، وبه نماذج عدة من الشقق السكنية بأسعار مختلفة.
ولفت إلى أن الوزارة أرسلت رسائل نصية للمرشحين حتى يتمكنوا من الحضور إلى الموقع للاطلاع على الخدمات التي يقدمها المطورون، والتعرف على شروط وضوابط التمويل من المصارف.
وأكد أنه سيتم تسليم الوحدات للمواطنين خلال ثلاث سنوات بعد اكتمال إجراءاته كافة مع المطورين والمصارف، مشيراً إلى أن الدولة ستتحمل نسب الفائدة للمصارف من نسبة 25 إلى 100% عن شرائح مختلفة.
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