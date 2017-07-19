ذكرت مصادر أن الجهات المختصة في إدارات الأدلة الجنائية بمختلف المناطق بدأت في تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بكشف شبهة التزوير والتزييف في القضايا الواردة من الجهات القضائية، وذلك بهدف سرعة إنجاز قضايا التزوير التي كانت تأخذ وقتاً أطول في المحاكم.
وتتضمن الإجراءات الجديدة، بحسب صحيفة “المدينة”، إرسال الجهات القضائية مختلف المستندات والتواقيع والخطوط المطلوب التعرف على شبهة التزوير فيها إلى جهات الضبط والاستدلال لإبداء الرأي الفني حيالها من قبل خبراء فنيين مختصين بكشف هذا النوع من القضايا.
وتنص الإجراءات الجديدة على الحصول على كل المتطلبات الخاصة بكشف قضايا التزوير من قبل الجهة طالبة الفحص الفني، واستدعاء الخصوم في حال تطلب الأمر ذلك.
وأكدت الجهات ذات العلاقة في خطاب وجهته إلى الجهات القضائية كافة، أن الجهات الأمنية المختصة تلقت عديدا من قضايا التزوير التي تكون بحاجة لإبداء الخبرة الفنية حيالها، ولسرعة إنجاز تلك القضايا يتطلب من الجهات القضائية عند طلبها الفحص الفني للمستندات أن ترسل أوراق القضايا إلى جهات الضبط والاستدلال والتي تقوم باستكمال المتطلبات اللازمة ومن ثم إحالتها إلى إدارات الأدلة الجنائية لاستكمال الإجراءات قبل إرسالها للجهات القضائية لإصدار الحكم القضائي النهائي.
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