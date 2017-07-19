يعد الموز من الفواكه الشهية، التي يرغب الكثيرون بتناولها بشكل يومي، وتعطي نكهة مميزة لأطباق الحلويات عند إضافتها إليها، إلا أن قشور الموز لطالما ارتبطت ببعض الحوادث المؤسفة التي نتجت عن تزحلق البعض بها نتيجة رميها خارج أكياس القمامة.
ولا يفكر محبو الموز كثيراً قبل التخلص من قشور هذه الفاكهة، غير مدركين أن بالإمكان استخدامها في العديد من المهام في المنزل، وفيما يلي أهم هذه الاستخدامات، بحسب ما أوردت صحيفة ‘‘تايمز أوف إنديا‘‘:
1- تغذية النباتات المنزلية: انقع قشور الموز داخل وعاء يحتوي على كمية مناسبة من الماء، ثم اخلط المياه الناتجة مع مياه عادية من الصنبور بنسبة 1 إلى 5، واستخدم المزيج لتسميد وتغذية النباتات.
2- تناول قشور الموز: بعد تنظيف قشور الموز بشكل جيد، يمكن غليها لمدة 10 دقائق، ومن ثم إضافتها إلى العصائر والفواكه الأخرى للحصول على فوائدها الغذائية.
3- شفاء الكدمات: لا يعرف الكثيرون أن لقشور الموز القدرة على شفاء الكدمات، حيث يفرك مكان الكدمات بالقشور، أو تترك على شكل كمادات طوال الليل.
4- تلميع الجلود والأواني الفضية: يمكن استخدام الجانب الداخلي من قشور الموز لتلميع الأحذية والحقائب الجلدية، كما يمكن مزج القشور مع الماء لتنظيف وتلميع الأواني الفضية.
5- إزالة الثآليل: يستخدم بعض المعالجين بالطب الشعبي قشور الموز لعلاج وإزالة الثآليل من على الجلد، حيث توضع القشور وتبدل من وقت لآخر إلى حيان زوال الثآليل.
6- إزالة الشوك من الجلد: يقول الأطباء ‘‘إن قشور الموز، يمكن أن تساعد على إزالة الأشواك من تحت الجلد، حيث توضع قشرة الموز على مكان الشوكة، وتثبت بشكل جيد بواسطة لاصق طبي لعدة ساعات‘‘ وتشير الأبحاث إلى أن الأنزيمات في الموز تجعل الجلد أكثر ليونة مما يساعد على إخراج الأشواك.
7- التخلص من الحشرات: يستخدم بعض المزارعين قشور الموز للتخلص من الذباب وأنواع أخرى من الحشرات، من خلال توزيع القشور على المزرعة أو دفنها في الحديقة.
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