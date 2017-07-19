نشر موقع “سي إن إن بالعَرَبِيّة” تَقْرِيرَاً مصوراً تناول الفوائد المذهلة للفاكهة.
وَأَشَارَ التقرير إلى أن معظم الفواكه تعد منخفضة السعرات الحرارية والدهون والصوديوم، وفي الْوَقْت نَفْسه تحتوي على المواد الغذائية الأساسية.
وخصص التقرير نصائح لمن يريد استخدام الفواكه للرشاقة، تضمن طرقاً لإدخال الفاكهة في أنظمة الحمية الغذائية، وهي:
1 – حاول أكل الفواكه في حالتها الكاملة أو شبه مقطعة، كي تحصل على الألياف المفيدة التي تحتويها.
2 – احرص على شراء الفاكهة في موسمها، حيث لا تزال تحفظ بنكهتها وفوائدها، علاوة على سعرها المناسب.
3 – أبقِ طبقاً مليئاً بالفاكهة على طاولتك أو مكتبك، أو في مقدمة الثلاجة؛ كي تكون بمثابة تذكير مرئي لك دَائِمَاً بوجوب تناول الفواكه باسْتِمْرَار.
4 – بادر بإعداد وجبات خفيفة من الفواكه أثناء سفرك، أو قضائك وَقْتَاً طَوِيلاً خارج المنزل، وحاول إدخال الفواكه مع الوجبات.
5 – عندما يكون لديك أطفال، كن قدوة جيدة لهم، وتناول أمامهم الفواكه؛ لتشجعهم على تناولها باسْتِمْرَار.
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