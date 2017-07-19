جدد نادي النصر مفاوضاته مع نظيره الأهلي المصري بشأن التعاقد مع المدافع الدولي التونسي علي معلول، وهي المفاوضات التي توقفت بعد رفض مدرب الأهلي حسام البدري الاستغناء عن خدمات اللاعب.
وعلمت «الوطن» أن إدارة النصر رفع قيمة الصفقة من 2.6 مليون ريال إلى 5.6 ملايين ريال، على أن يتم شراء عقد اللاعب بدلا من استعارته لمدة موسم واحد.
مغادرة
أنهى الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر أمس، معسكره الإعدادي في تركيا، والذي استمر حوالي 3 أسابيع، وخاض خلاله عددا من المباريات الودية، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، وتوجه الفريق إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية، والتي سيلعب أول مبارياته في هذه البطولة الأحد المقبل أمام العهد اللبناني.
تقرير فني
يسلم المدرب البرازيلي جوميز بعد نهاية البطولة العربية تقرير فني مفصل عن اللاعبين للجهاز الإداري، والأسماء التي لا يحتاجها خلال منافسات الموسم المقبل، وستقوم إدارة النادي بإعارتهم لعدد من الأندية أو إجراء مخالصات نهائية معهم لعدم الحاجة.
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