تدور حالة من الجدل في الوسط الرياضي السعودي بعد الاستقالات المتوالية للعاملين السعوديين في قناة “mbc pro sport” الناقل الحصري لدوري جميل، وكان آخرهم المذيع هاني حجازي، في الوقت الذي رفضت فيه إدارة القناة التعليق على هذه الاستقالات.
وأعلن هاني حجازي، مقدم برنامج “الكوتش”، تقديم استقالته من القناة دون توضيح السبب، لينضم إلى زميله عبدالعزيز الفضلي وكل من مديرة المحتوى هناء العلوني ويُمن لقمان ومنتج القناة تركي التركي، بالإضافة إلى حارس الأخضر السابق محمد الدعيع.
ورفض مدير شؤون الإدارة والتحرير في القناة عبدالله العضيبي وفقاً لـ “سبق”، التعليق على تلك الاستقالات المتوالية، مشيراً إلى أن التصريح لوسائل الإعلام من اختصاص مسؤول العلاقات العامة عبدالعزيز التويجري، الذي امتنع هو الآخر عن التعليق.
وكانت استقالة الحارس محمد الدعيع من القناة التي ظهر بها كمحلل رياضي قد أثارت جدلاً واسعاً؛ حيث أوضح أنه استقال من عمله حتى يرتاح الحاكم بأمره –على حد تعبيره- وهو ما فتح المجال للتساؤل حول هوية الشخص المتسبب في تلك الاستقالات.
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