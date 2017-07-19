رفض المدرب التشيلي لويس سييرا تواجد العديد من اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لعدم اقتناعه في إمكانيتهم الفنية، مطالباً الإدارة بمنحهم الضوء الأخضر بالانتقال أو الاعارة إلى أندية أخرى، وشملت القائمة عدد من الأسماء البارزة أمثال الحارس هاني الناهض الذي شارف عقده على الانتهاء وتلقى عروض عدة، والمهاجم أحمد الناظري الذي اقترب كثيراً من ارتداء شعار الفتح، ولاعبي الوسط أحمد العوفي وتركي الخضير، والمهاجم سلمان الصبياني والمدافعين تركي الجلفان وعبدالله شهيل، فيما غادر المدافع ماجد الخيبري إلى الاتفاق ولاعب الوسط سلطان مندش إلى الفيصلي.
من جهة أخرى يخوض الاتحاد ظهر اليوم الأربعاء مباراة ودية أمام استون فيلا الإنجليزي في أولى تجاربه ضمن برنامجه للموسم الرياضي الجدي.وفق “الرياض”.
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