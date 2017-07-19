اقتربت ادارة النادي الأهلي من حسم صفقة انتقال المغربي زهير فضال لاعب نادي ديبورتيفو الافيس الإسباني .
وكشفت مصادر “عين اليوم” أنه تم الاتفاق مع جميع الأطراف وهم النادي الإسباني واللاعب وتنتظر ادارة الأهلي الموافقة الخطية الرسمية لإنهاء كافة الأمور القانونية المتعلقة بالتوقيع.
ويسعى الأهلاويون إلى سرعة الانتهاء من التعاقدات مع اللاعبين الأجانب الثلاثة لينضموا إلى الثلاثي المحترف وهم السوري عمر السومة والمصري محمد عبد الشافي واليوناني فيتفا.
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