أعلنت وزارة الداخلية اليوم “الأربعاء” تنفيذ حكم القتل تعزيراً في جانيين لقيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظور بتبوك.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن المواطن حامد بن سالم سليمان الحويطي وسليمان حسين حسين “سوري الجنسية” ألقي القبض عليهما عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المخدر.
وأضافت أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صكان شرعيان يقضيان بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكمان من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
وأبانت أنه تم تنفيذ حكم القتل في الجانيين اليوم الأربعاء في منطقة تبوك.وفق “أخبار 24”.
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