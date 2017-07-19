قال وزير الخارجية عادل الجبير إن مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس السوداني عمر البشير الذي يزور المملكة حاليا كانت بناءة ومثمرة.
وأكد في تصريحات صحفية مشتركة مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن المباحثات تطرقت لقضايا المنطقة والعلاقات الثنائية ومواجهة آفة الإرهاب والتطرف.
وأوضح الجبير أن المملكة تعمل مع الأشقاء في السودان لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، ورفع العقوبات المفروضة على البلاد ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وشدد على أن البلدين شريكان أساسيان في التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب وتحالف دعم الشرعية في اليمن، كما أن الجالية السودانية بالمملكة كبيرة ومحل تقدير.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة وشعبها على ما يقدمونه للمسلمين في كل أنحاء العالم وللسودان.
وكان خادم الحرمين قد استقبل أمس “الثلاثاء” في قصر السلام بجدة، الرئيس البشير، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أقام الملك سلمان مأدبة غداء تكريماً للرئيس السوداني ومرافقيه.وفق “أخبار 24”.
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