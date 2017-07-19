تقدم عديد من الشركات العالمية والمحلية بطلبات للجهات المعنية للحصول على تراخيص لإقامة منشآت متنوعة في قطاع تصنيع السيارات، وكذلك تصنيع قطع الغيار.
وقال مصدر مطلع بالوادي الصناعي التابع لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وفقا لصحيفة “اليوم”، إن هذه المنشآت والشركات سترى النور قريبا وستعلن في وقتها بالطريقة النظامية.
وكشف عن امتلاكهم مبادرات بالتواصل مع كبريات الشركات في هذا القطاع للتعريف بالمزايا التي يوفرها الوادي لهم، وتقديم التسهيلات التي تحتاج إليها كل شركة، حيث تعمل المدينة على جذب واستقطاب الصناعات ذات صفة الاستمرارية وذات القيمة المضافة للاقتصاد ومن بينها صناعة المركبات.
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