ألقت شرطة الرياض القبض على وافد إثيوبي مطلوب لدى شرطة محافظ جدة على ذمة قضية قتل.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة أن الجهة المختصة بشرطة الرياض تلقت معلومات من شرطة محافظة جدة عن هروب متهم مطلوب لديها على ذمة قضية قتل إلى منطقة الرياض.
وأضاف المتحدث أن إدارة التحريات والبحث الجنائي قامت بجملة من الإجراءات أسفرت عن تحديد مكان المتهم وتم ضبطه في منطقة صحراوية جنوب مدينة الرياض.
وأشار إلى أنه تم التحفظ على المطلوب رهن استكمال إجراءات تسليمه للجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج