قال استشاري أمراض القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني الدكتور إيهاب سليمان، إن سكان المملكة معرضون أكثر من سكان أوروبا لخطر الإصابة بالجلطات القلبية مبكراً في سن الخمسين.
وأوضح سليمان خلال لقاء معه عبر برنامج “نافذة طبية” على قناة “الرسالة”، أن السبب وراء ذلك يرجع لانتشار السِمنة وزيادة معدل الإصابة بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى العدد الكبير للأشخاص الذين يعانون ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
ودعا للوقاية من أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، بالحرص على النوم مبكراً ما بين 6-8 ساعات يومياً، والتقليل من كميات الطعام المستهلكة وتوزيعها إلى 5 أو 6 وجبات، وألا تتجاوز السعرات الحرارية للإنسان البالغ يومياً 2500 سعرة حرارية، والمشي يومياً لمدة نصف ساعة على الأقل بخطوات متسارعة، أو تعويضها بالمشي ساعتين أو أكثر خلال يومي الإجازة.
وكشف استشاري أمراض القلب، أن العاملين في الوظائف المكتبية معرضون للإصابة أكثر من غيرهم؛ بسبب قلة الحركة والخمول، وعليهم هم وجميع مرضى السكر القيام والحركة كل نصف ساعة، مشدداً على ضرورة النوم المبكر وعدم السهر، حيث إن الدراسات أكدت وجود ارتباط وثيق بين السهر وزيادة الوزن.وفق “أخبار 24”.
وحذر من عمليات تنقية الشرايين والكوليسترول التي يروج لها في الهند، مؤكداً أنها لم تثبت أي فائدة علاجية.
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