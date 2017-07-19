تلقت غرفة عمليات دوريات الأمن بالباحة، بلاغات من مواطنين تفيد تعرض كاميرا “ساهر” متنقلة على طريق الباحة ـ القرى، للرش بمادة صبغية حمراء اللون.
وبدأت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة من خلال شعبة التحرّيات، بحسب “سبق”، البحث عن شخص مجهول قام بطمس جهاز “ساهر”.
يشار إلى أن منطقة حائل كانت قد شهدت أيضاً عدة حوادث اعتداءات على كاميرات “ساهر” منذ بداية تطبيق البرنامج مثل الإحراق والتخريب والتكسير وطمس عدسات الكاميرات، فيما أكدت الجهات الأمنية قبل أسبوعين أنها ألقت القبض على مواطنين بعد قيامهما بالاعتداء على كبائن نظام الرصد الآلي “ساهر” .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج