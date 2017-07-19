حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس”، من خطورة تعاطي مخدر الترامادول، والآثار السلبية التي يسببها لجسم الإنسان وصفات متعاطيه، مؤكدة أن نهاية تعاطي هذا المخدر هي الوفاة.
ونشرت اللجنة فيلماً توعوياً يؤكد أن الترامادول عقار خطير جداً على الصحة ومسجل كمخدر في جميع دول العالم ولا يصرف إلا بوصفة طبية، كما أنه يستخدم بحذر شديد في الأغراض العلاجية كمسكن أفيوني.
وأوضحت نبراس أن تعاطي الترامادول بدون مراقبة طبية يؤدي إلى عدة مخاطر، وهي: (الإدمان، التأثير المباشر على المؤثرات العصبية – إيقاف الإفراز الطبيعي لمادة “الأندروفين” التي تسكن الألم، وبالتالي يعاني متعاطوه من الشعور بالألم الكبير لأضعف الأسباب، الاكتئاب على المدى الطويل والوسواس القهري، العصبية والتوتر وقلة النوم، فقدان الشهية ونقص الوزن بشكل ملحوظ، آلام متكررة في المعدة والجهاز الهضمي، ارتفاع نسبة السكر في الدم، الغثيان المستمر والدوار، ضيق التنفس والارتعاش، هبوط في الجهاز العصبي، العمى المؤقت، توقف القلب المفاجئ).
وأشارت إلى أن متعاطي المخدرات يتصف بعدة صفات وهي: (الكذب، العزلة، عدم الاهتمام بالعائلة، سوء المظهر، التغير المفاجئ في المزاج، الشعور بالمراقبة، اضطرابات الشخصية)، مضيفة أن تعاطي هذا المخدر يؤدي إلى الإصابة بالصرع والتشنج ثم الإصابة بالفشل الكلوي والكبدي، وفي النهاية يسبب الوفاة.وفق “أخبار 24”.
#نبراس تقدم فيلماً توعوياً عن آثار تعاطي #الترامادول . #واس #السعوديةpic.twitter.com/dliXnG8hHE
— واس (@spagov) July 18, 2017a
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