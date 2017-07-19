أقر مجلس الشورى عدداً من التعديلات على نظام الضريبة على الدخل، الخاص بالشركات الأجنبية العاملة في مجالي النفط والأموال بالمملكة.
وأكد المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس (الثلاثاء)، أن نظام الضريبة على الدخل يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى لإيجاد مصادر دخل غير نفطية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وكشف مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الضريبة، مبيناً أن التعديلات تتماشى مع المبادئ الضريبية المعتمدة عالمياً.وفق “أخبار 24”.
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