رد مجلس الشورى تقريراً أعدته وزارة الثقافة والإعلام، ورفع توصية ضدها للمقام السامي، مبرراً هذا الإجراء إلى تأخر الوزارة الدائم في تسليم تقاريرها، كما أن التقرير الذي سُلم تقرير قديم.
وأوضحت لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس وفقاً لـ “الحياة”، أن وزارة الثقافة والإعلام قدمت تقريراً قديماً لعام 1435- 1436، ولم يحتوِ على معلومات حديثة ومفيدة للمجلس رغم التغيرات التي طرأت على هيكلها.
من جانبه، رأى عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني، أن الأجدر بلجنة الثقافة والإعلام دراسة إلغاء الوزارة والاكتفاء بالهيئات التي أنشئت كالإذاعة والتلفزيون والثقافة.
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