اطّلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء)، على عرض مجسم ومرئي لمشروع الفيصلية السكني والإداري بمنطقة مكة المكرمة الذي رفعه أمير المنطقة خالد الفيصل، وذلك بقصر السلام بجدة.
وتضمن العرض تعريفاً بأهداف المشروع ومكوناته والخدمات التي يقدمها المشروع للمنطقة، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بتغيير اسمه من مشروع السليمانية إلى الفيصلية تقديراً للملك فيصل -رحمه الله-.
وقدم الملك سلمان شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على جهوده في تطوير العاصمة المقدسة وجميع محافظات المنطقة، مشيراً إلى أن هذا ليس بغريب عليه فوالده كان نائباً للملك في الحجاز، وهذا دليل على اهتمام المملكة بمكة والمدينة.
وشهد العرض حضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة عبدالله بن بندر، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، وكل من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير الحج والعمرة ووزير المالية.وفق “أخبار 24”.
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