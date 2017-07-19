أقام الأمير حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، امس (الثلاثاء)، مأدبة غداء، للأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بمنتزه الأمير مشاري بن سعود، في غابة خيرة.
وتجول الأميران في أرجاء المنتزه، وقضيا وقتًا في خيمة نصبت في المنتزه، واستمعا إلى شرح بالصور عن مراحل تنفيذ الخدمات به من أمين المنطقة الدكتور علي السواط، كما تسلما دليل برامج وفعاليات الصيف بمحافظة بني حسن.
ونوه الأميران بما يشهده المنتزه من تطور وخدمات مميزة إلى جانب الفعاليات طيلة أيام فصل الصيف، وحثا على بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات التي يحتاجها الزوار والسياح.
يُذكر أن الزيارة شملت أيضا الاطلاع على مشروع ترميم وتطوير قصر بن رقوش الأثري، المبني عام 1249هـ، ويتكون من خمسة منازل كبيرة، كما افتتح الأمير سلطان بن سلمان فندقًا بمحافظة بلجرشي، بتكلفة أكثر من 45 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.
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