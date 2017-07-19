قال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أول أمس (الإثنين)، إن الدولة ماضية في ملاحقة المجرمين والأشرار، ولن تغمض لها عين في سبيل الحفاظ على الأمن.
وأكد أن المملكة قامت على تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وستستمر في ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها.
وشدد الأمير سعود بن نايف، خلال كلمة ألقاها في الجلسة الأسبوعية بديوان الإمارة، على أن حِلم الدولة وصبرها لن يثنيها عن متابعة المفسدين، وستستمر في ملاحقتهم.وفق “أخبار 24”.
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