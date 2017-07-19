أطلقت الهيئة العامة للرياضة هوية جديدة بألوان مختلفة وشعار جديد، تحت شعار “نحو مجتمع حيوي”، كما أعلنت بالتزامن مع إطلاق الهوية الجديدة عن إتاحة خدمة إصدار تراخيص المراكز والصالات الرياضية إلكترونيا.
وأوضحت الهيئة أن خطوات الحصول على الترخيص تبدأ أولا بالحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة والاستثمار، ثم التقدم للهيئة بطلب الحصول على الرخصة على الموقع الإلكتروني ( gsa.gov.sa ).
وأضافت أن على طالب الترخيص بعد ذلك أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع المخصص للمركز أو الصالة الرياضية، ثم الحصول على موافقة الدفاع المدني للتأكد من سلامة الموقع، ثم تسجيل المنشأة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للحصول على تأييد العمالة.وفق “أخبار 24”.
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