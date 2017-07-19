وجهت إدارة نادي الشباب، اليوم (الثلاثاء)، خطاباً لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت طالبت فيه اتحاد القدم ورئيسه بالتعاون للبحث عمّن سمته بـ”الفاسد المجهول”.
وقالت إدارة النادي في خطابها إن هذا “الفاسد” حوّل ملايين الريالات، داعية إلى عدم التستر عليه، والبدء في إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنه.
وشددت إدارة النادي على أنها ستعد الاتحاد ورئيسه خصوماً مباشرين وشركاء لـ”الفاسد المجهول” إذا لم يتعاونوا في الكشف عنه أو عطلوا ما قالت إنه محاولات جارية للكشف عن هذا “الفاسد”.
كما استنكرت إدارة نادي الشباب تقديم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى ضد النادي أمام لجنة الانضباط بعدما طالبت بالكشف عن الشخص الفاسد، مبدية انزعاجها من تلك الشكوى التي قدمها رئيس الاتحاد في الوقت الذي كان يجب فيه – حسب تعبير إدارة النادي – أن يطهر الرياضة السعودية من الفساد.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج