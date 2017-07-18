استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة، الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للرئيس السوداني ومرافقيه، كما استعرض خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس السوداني العلاقات بين البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.
حضر الاستقبال من الجانب السعودي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وعدد من الأمراء والمسؤولين.
كما حضر الاستقبال من الجانب السوداني، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم غندور، وسفير السودان لدى المملكة عبدالباسط السنوسي، وعدد من المسؤولين.وفق “أخبار 24”.
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