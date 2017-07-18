بدأت إدارة نادي الهلال بدراسة عدد من العروض المقدمة لرعاية الفريق الأول لكرة القدم وأوضحت مصادر أنها تملك عرضا لرعاية الفريق تصل إلى 30 مليون ريال للموسم الواحد إلا انها لم تتخذ قرارها النهائي، وترغب بدراسة العروض المقدمة بشكل دقيق بمشورة من أعضاء الشرف من أجل الوصول إلى افضل عرض ممكن من دون الاستعجال في ابرام عقد الرعاية بحكم أن عامل الوقت يصب في مصلحتها في فترة توقف المنافسات السعودية والقارية.
من جهة أخرى وصل الحارس العماني علي الحبسي إلى معسكر الفريق في النمسا مساء أمس وسط استقبال حافل من لاعبي ومنسوبي الفريق والجهاز الفني والإداري قبل أن يشارك في تدريبات خاصة للحراس اعقبها بتدريبات لياقية أخرى للحبسي.وفق “الرياض”.
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