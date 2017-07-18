أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن انخفاض التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص بنسبة 29% إلى 1.4 مليون تأشيرة بنهاية عام 2016، مقارنة مع 1.97 مليون عام 2015.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الوزارة أن هذا يأتي بعد ربط الاستقدام ببرنامج التوظيف “طاقات”، حيث يتم التحقق من عدم وجود كفاءات متاحة من المواطنين، قبل أن تمنح منشآت القطاع الخاص تأشيرات استقدام من الخارج.
وأضاف أن تأشيرات العمالة المنزلية ارتفعت خلال عام 2016، بنسبة 14 % مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى 1.14 مليون تأشيرة، وارتفعت التأشيرات الصادرة للجهات الحكومية بنسبة 81 % بعدد 142.8 ألف تأشيرة.وفق “أخبار 24”.
والجدول التالي يوضح تطور التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص والحكومي والعمالة المنزلية:
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