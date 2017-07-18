اعترف المتهم بسكب مادة الأسيد الحارقة على عددٍ من النساء في مراكز تجارية بمدينة جدة، والمعروف إعلامياً بـ”حارق النساء”، خلال التحقيقات معه، بأنه قام بسكب المادة الحارقة على 6 سيدات.
وأحالت النيابة العامة المتهم، بحسب “عين اليوم”، إلى السجن العام، لحين اكتمال أوراق القضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه 4 سيدات بلاغات حول تعرضهن للرش بمادة حارقة، وهو ما يعني أن هناك سيدتين لم تتقدما بأي بلاغات ضد المتهم.
وكانت الأجهزة الأمنية أطاحت بالمتهم الذي يعمل فني صنع وتركيب لوحات دعائية، في منزل شعبي بحي العزيزية بجدة، وتم عرضه في طابور مع مجموعة من المشتبه بهم على عددٍ من الفتيات حتى تعرفن عليه.
وأقرّ المتهم خلال التحقيقات الأولية معه، بأنه أقدم على سكب مادة حارقة على مجموعة من النساء أثناء وجودهن في أحد المجمعات التجارية بجدة؛ بهدف الانتقام من كل الفتيات والنساء بعدما رفض عدد من الفتيات الزواج منه.
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