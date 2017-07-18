نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، معلومات توضيحية حول المواصفات القياسية الخاصة بصلب تسليح الخرسانة.
وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، أنها تشترط وجود بيانات على أسياخ الصلب توضح الرمز الدال على المصنع، وقطر السيخ، والمواصفات المطبقة، والرمز الرقمي لدرجة الصلب.
كما تشترط وضع بطاقة البيانات التوضيحية على كل رابطة حديد، تحمل اسم المصنع أو علامته التجارية، والتاريخ وبلد المنشأ.
وطالبت الهيئة المستهلك بالحرص على شراء المنتج الذي يحمل علامة الجودة.وفق “أخبار 24”.
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