حذر خبراء تكنولوجيا المعلومات من التحديث الأخير لتطبيق “واتساب” لمستخدمي الـ”آيفون”، والذي أتاح لهم إرسال أي نوع من الملفات لا يتجاوز 100 ميغابايت للآخرين.
وأوضح الخبراء، وفقا لـ”سكاي نيوز”، أنه رغم ميزة التحديث إلا أنه قد يمثل تهديدا أمنيًا خطيرًا، لكونه يفتح الباب أمام انتشار الفيروسات والبرامج الخبيثة، خاصة أن أي شخص قادر على إرسال ملف لأي كان دون التقيد بجهات الاتصال.
وأشاروا إلى أنه إذا حدث خطأ أو سهو واستقبل المستخدم ملفا يحتوي فيروسا، قد يكون لذلك آثار وخيمة مثل انتشار الفيروس لدى الموجودين في قائمة الاتصال الخاصة به، فضلا عن إمكانية حصول المخترق على المعلومات الخاصة والحسابات المصرفية وكلمات المرور.
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