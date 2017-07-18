تحوَّل لاعب النادي الأهلي عمر السومة إلى “حلاق”، خلال معسكر الفريق بالنمسا، حيث أظهره مقطع فيديو وهو يقوم بالحلاقة لعدد من اللاعبين في غرفته بالمعسكر.
ووثَّق اللاعب صالح العمري بعضاً من لقطات المرح بمعسكر الفريق، حيث ظهر السومة وهو يقوم بالحلاقة لزميله محمد آل فتيل ولاعبين آخرين، كما أجرى اللاعب سعيد المولد حواراً باسماً مع السومة.
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض معسكره الإعدادي للموسم الجديد بالنمسا، حيث يواجه فريق بيشافيزهوفن النمساوي في مباراة ودية اليوم الثلاثاء.وفق “أخبار 24”.
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