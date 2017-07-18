ندد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين، مؤكداً أن ذلك يعد انتهاكاً لحرمة الأقصى واستفزازاً لمشاعر المسلمين.
وشدد سماحة المفتي على أن هذه الجرائم المتكررة توجب على المسلمين تنسيق مواقفهم؛ لمنع قوة الاحتلال من العدوان على المسجد الأقصى وإنهاء الاحتلال الظالم.
وأكد أن المسجد الأقصى له مكانة عظيمة في الإسلام، ومنزلة كبيرة في وجدان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن القدس وبيت المقدس أرض مباركة نصّ القرآن الكريم على مباركتها.
وأشار إلى أن موقع المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقضية فلسطين والمسجد الأقصى قضيتها الأولى.وفق “أخبار 24”.
وأوصى المفتي “الإخوة في فلسطين بتقوى الله، والرجوع إليه سبحانه، والوحدة على الحق”.
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