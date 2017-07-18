أكدت الجهات الأمنية بمحافظة جدة أن ما يتم تداوله حول وجود عصابة من الجالية الإفريقية تستهدف حرق النساء في الشوارع والمجمعات التجارية بـ”الأسيد” ومواد كيميائية، “شائعات” وأنباء عارية عن الصحة.
وأوضح مصدر مسؤول، وفقا لصحيفة “المدينة”، أنه لا توجد عصابات من هذا النوع، ولم تتلق الجهات الأمنية أي بلاغ حول هذا باستثناء بلاغات لـ”4” مواطنات خلال أيام العيد بعد رشق مادة حارقة على عباءتهن وكانت إصابتهن طفيفة، وتم ضبط الجاني.
وأكد أن الترويج لمثل هذه الشائعات يهدف لبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين، محذرا مروجي تلك الأقاويل من العقوبة القانونية.
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