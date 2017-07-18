أصدرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، بيانين حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانيين بمنطقة عسير، لارتكابهما جريمتي قتل بحق مواطنين آخرين.
وقالت الوزارة في بيانها الأول، إنه تم تنفيذ حكم القصاص في المواطن أحمد بن موسى بن محمد عسيري، لقيامه بقتل المواطن قاسم بن حسن بن محمد الناشري، وذلك بطعنه بسكين بسبب خلاف بينهما، مبينة أنه بعد القبض على الجاني أحيل للمحاكمة وحكم عليه بالقتل قصاصاً.
وكان الحكم قد تأجل لحين بلوغ الورثة من القصر، وبعد بلوغ القصر رشدهم واتفاقهم مع بقية الورثة على طلب القصاص، تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني، ونُفذ حكم القتل قصاصاً بحقه صباح اليوم بمدينة أبها بمنطقة عسير.
وفي بيانها الآخر، قالت وزارة الداخلية، إنها نفذت حكم القتل قصاصاً في المواطن عبدالرحمن بن عوض بن سعد الأحمري، لقتله المواطن محمد بن سعيد بن أحمد الأحمري، وذلك بإطلاق النار عليه في رأسه من سلاح رشاش مما أدى إلى وفاته.
وأوضحت الوزارة أنه بعد القبض على الجاني وإحالته للمحاكمة، حُكم عليه بالقتل قصاصاً، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر بحق الجاني، ونُفذ حكم القتل بحقه صباح اليوم بمدينة أبها.وفق “أخبار 24”.
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