تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر من الإطاحة بشخصين من جنسية عربية انتحلا صفة إعلاميين سعوديين، بهدف جمع الأموال عبر التحايل على المواطنين مقابل إعلانات صحفية ولقاءات تلفزيونية.
تعود تفاصيل الواقعة وفقا لـ”سبق” إلى بلاغ تلقته محافظة الدواسر من مالك أحد مراكز طب الأسنان عن مرور وافدين زعما أنهما إعلاميان سعوديان بصحيفة معتمدة، ويسعيان لإجراء مقابلات إعلامية لكشف المعوقات لدى القطاع الخاص، مع وضع إعلانات مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت مصادر أمنية أن محافظ وادي الدواسر وجه بالتحقق من البلاغ وكشف ملابساته، حيث نسقت الجهات الأمنية مع مالك المركز الطبي وتم عمل كمين للشخصين، واستمعت لاتفاقهما معه، وتم القبض عليهما متلبسين أثناء طلبهما مبلغ 5 آلاف ريال.
وأكدت الجهات الأمنية أن الجانيين قاما بجمع أموال بطريقة غير نظامية من خلال التحايل على المواطنين عبر الإعلانات الصحفية، كما عُثر بحوزتهما على مبالغ تتجاوز 17 ألف ريال، مشيرة إلى أنه سيتم تحويلهما إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحسب الاختصاص.
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