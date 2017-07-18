صدر قرار رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، بتكليف كل من :
الأستاذ / ابراهيم بن عبدالله الدوسري مديراً لشئون الموظفين .
الأستاذ / ظافر شويمي الفصلاء مديراً لادارة الإستثمار بالبلدية .
هذا وقد عبّرا عن جزيل شكرهما لرئيس البلدية على ثقته الممنوحة لهما سائلين الله أن يعينهما في المهام المكلفة لهم وأن يكونا عند حسن الظن .
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الدوسري مديراً لشئون الموظفين والفصلاء لإدارة الإستثمار ببلدية الخرج
الدوسري مديراً لشئون الموظفين والفصلاء لإدارة الإستثمار ببلدية الخرج
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
صدر قرار رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، بتكليف كل من :
صدر قرار رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، بتكليف كل من :
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