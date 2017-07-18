نفت الخطوط الجوية السعودية، القبض على سبع مضيفات بالشركة، حاولن تهريب كمية من الدخان عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وقال المتحدث باسم الشركة عبدالرحمن الطيب وفقا لـ “عكاظ” إنه لم يتم القبض على أي من مضيفات الخطوط السعودية.
وكانت صحيفة محلية أوردت أن سلطات الجمارك بمطار الرياض ألقت القبض على سبع مضيفات كن قادمات على رحلة الخطوط السعودية من جاكرتا، وبحوزتهن 76 كرزاً من السجائر، وهو ما نفاه المتحدث باسم “السعودية”.
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