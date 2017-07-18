توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الثلاثاء” أن يكون الطقس حاراً على معظم مناطق المملكة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على شمال شرق وشرق ووسط المملكة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.
وأبانت أن السماء ستكون غائمة جزئياً والطقس معتدلاً على مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان.وفق “أخبار 24”.
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