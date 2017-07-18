عثرت الأجهزة الأمنية بمنطقة على شاب فُقد في منطقة صحراوية تابعة لمحافظة المجمعة قبل يومين وأعادته إلى ذويه.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن دوريات الأمن بالأرطاوية تلقت مساء الأحد الماضي بلاغاً من مواطن حول هروب ابنه (16 عاماً) الذي يعاني اعتلالات نفسية، أثناء نزوله لأداء الصلاة وتوجهه لمنطقة صحراوية مجاورة.
وأضاف الناطق أن شعبة دوريات الأمن بالأرطاوية تساندها فرق الدفاع المدني شكلت فريقاً للبحث عن المفقود، حيث تم عمل مسح ميداني للمنطقة الصحراوية المحيطة، حتى تم العثور على المفقود بعد ساعتين من البحث في المنطقة الصحراوية، وتم تقديم الرعاية الصحية له وتسليمه لوالده.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج