أَخِيرَاً، أَطْلَقَتْ شركة خدمات الإنترنت العملاقة (جوجل) تطبيقها الجديد (باك آب آند سينك) الذي يتيح تخزين كل الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بأي مستخدم على خدمة تخزين الملفات باستخدام الحوسبة السحابية (جوجل درايف).
كان الموعد الأصلي لطرح هذا التطبيق يوم 28 يونيو الماضي، لكن تم تأجيل الطرح بهدف إِضَافَة المزيد من التحسينات إليه بِحَسَبِ موقع (سي نت دوت كوم) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.
يتيح تطبيق (باك آب آند سينك) للمستخدم تخزين أَي صور، أو فيديوهات، أو وثائق، أو ملفات موجودة على الكمبيوتر الشخصي على خدمة الحوسبة السحابية الخَاصَّة بجوجل، وبنفس صيغة هذه الملفات؛ وهو ما يضمن للمستخدم الاحتفاظ بنسخة كاملة من ملفاته وبنفس صيغتها في مكان آمن تَمَامَاً.
وهذه الخاصية الجديدة متاحة لأجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل ماك، أو وويندوز، وستحل محل خدمات (جوجل درايف)، و(جوجل فوتو) القديمة. في الوقت نفسه فإن الخدمة الجديدة تتيح مساحة تخزين مجانية للمستخدمين سعتها 15 جيجابايت فقط، في حين سيكون على المستخدم شراء مساحة إِضَافِيَّة إذا كان يريد تخزين كميات أكبر من البيانات.وفق “تواصل”.
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