خلصت دراسة أجراها خبراء من جامعة ويسكنسون للطب والصحة العامة في الولايات المتحدة، إلى أن التعرض لضغط نفسي شديد في بداية الحياة قد يؤثر على صحة الدماغ في وقت لاحق.
وشمل البحث، دراسة لبيانات 1320 شخصاً ممن تعرضوا لضغوط نفسية قاسية خلال حياتهم، وأخضعوا لاختبارات تتعلق بالتفكير والذاكرة.
وكان متوسط أعمار المشاركين في البحث 58 عاماً، من ضمنهم 1.232 من ذوي البشرة البيضاء و82 أمريكياً من أصول إفريقية.
وخضع جميع المشاركين في الدراسة، لاختبارات ‘‘عصبية – نفسية‘‘ شملت الذاكرة الآنية والتعلم اللفظي والذاكرة والتعلم البصري وإعادة سرد القصة.وفق “تواصل”.
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